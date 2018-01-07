مسئول سوداني: لا مظاهرات بسبب الأسعار وسنقمع المخربين

الخرطوم - (د ب ا)

نفي مسؤول سوداني رفيع المستوى اندلاع مظاهرات في بعض مدن البلاد بسبب ارتفاع اسعار السلع.

و قال وزير الدولة بوزارة الداخلية السودانية بابكر دقنة إن الشرطة ستتعامل بالقمع مع التظاهر بالتخريب، مضيفاً أنه لا مانع من التعبير السلمي لأنه حق من الحقوق، بحسب وكالة الأنباء السودانية(سونا).

كان مسؤول بحكومة ولاية غرب دارفور السودانية قد صرح بأن طالبا لقى حتفه واصيب اخرون في احتجاجات على ارتفاع الاسعار قام بها مئات الطلاب في شوارع مدينة الجنينة عاصمة الولاية.

واتهم المسؤول ، الذي طلب عدم ذكر اسمه لصحيفة"سودان تريبيون"جهات لم يسمها بتحريك الطلاب مستغلة ارتفاع الأسعار.

وعلى ذات الصعيد أصدر وزير التربية والتعليم بولاية غرب دارفور بشير ادم إدريس قرارا علق بموجبه الدراسة لمدة أسبوع للمرحلتين الثانوية والاساس للتعليم الخاص والحكومي علاوة على تعليق الامتحانات التجريبية.

يشار إلى أن عدة مدن سودانية تشهد منذ يوم الجمعة الماضي احتجاجات على ارتفاع الاسعار وسط حملة اعتقالات ومصادرة صحف.