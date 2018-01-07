استهداف "أجناد القوقاز" ومقتل 25 شخصًا في مدينة إدلب السورية

بيروت - حلب - (د ب أ)

قتل 25 شخصا على الأقل في انفجار استهدف مقر جماعة مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة في محافظة إدلب الواقعة في الجزء الشمالي الغربي لسوريا مساء اليوم الأحد.

وقال مصدر في الدفاع المدني لوكالة الانباء الالمانية (د ب أ) أن "انفجارا عنيفاً هز شارع الثلاثين الذي يعد من اكثر شوارع المدينة ازدحاماً أمام أحد مقرات جماعة مسلحة تعرف باسم أجناد القوقاز أسفر عن مقتل أكثر من 25 شخص وعشرات الجرحى حالة بعضهم حرجة اغلبهم من النساء والاطفال نتيجة تضرر الابنية السكنية القريبة من المقر وما زالت فرق الدفاع المدني والاطفاء تعمل على انتشال الجثث والجرحى واخماد الحرائق ".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن إن الانفجار وقع بالقرب من مقر جماعة أجناد القوقاز وهي جماعة جهادية مرتبطة بجبهة فتح الشام التي كانت تعرف سابقا بجبهة النصرة.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن إن مدنيين كانوا من بين القتلى ومن المرجح أن ترتفع حصيلة القتلى التي لا يزال الكثير من المصابين تحت الأنقاض.

وأضاف المصدر: "لا تزال المعلومات متضاربة حول سبب الانفجار هل هي سيارة مفخخة أم قصف صاروخي استهدف مبنى يقطنه مقاتلون من آسيا الوسطى يطلق عليهم اسم أجناد القوقاز".

وفتح الشام هي واحدة من الجماعات الرئيسية التي تقاتل قوات الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية المستمرة منذ سبع سنوات بالبلاد.

وتقول روسيا الحليف الرئيسي للحكومة السورية إنها حولت تركيزها لاقتلاع جذور فتح الشام بعدما ما وصفته بهزيمة تنظيم "داعش" في الدولة التي تمزقها الحرب.

ويبلغ عدد سكان إدلب ما يقدر بنحو مليوني شخص من بينهم أولئك النازحين من محافظات أخرى. ويقول ناشطون إن أكثر من 70 ألف شخص قد فروا إلى المنطقة في الأشهر القليلة الماضية جراء تزايد الضربات الجوية المتكررة من جانب القوات السورية والروسية.