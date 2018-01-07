جابريل ينفي بشدة صحة تقارير عن بناء مصنع دبابات ألماني في تركيا

برلين - (د ب أ):

نفى وزير الخارجية الألماني، زيجمار جابريل، بشدة، صحة تقارير تحدثت عن التخطيط لبناء مصنع دبابات ألماني في تركيا.

وفي مقابلة مع القناة الأولى بالتليفزيون الألماني (ايه آر دي)، قال الزعيم السابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي، مساء اليوم الأحد، إن ما جرى الحديث عنه فقط هو تزويد الدبابات الحالية التي يستخدمها الجيش التركي في حربه على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، بتكنولوجيا إضافية للحماية من الألغام.

وأوضح نائب المستشارة: "لا يدور الموضوع حول إنتاج دبابات، ونحن لن نوافق على هذا على أية حال، وشركة راينميتال (المنتجة للدبابات) تعرف هذا أيضًا".

وتابع جابريل بأن الموضوع يتعلق بدبابات تركية كانت قد مرت في الماضي فوق ألغام لداعش ما تسبب في مقتل العديد من الجنود الأتراك، وأضاف: "الآن يوجد منتج يمكنه أن يحمي مثل هذه الدبابات ضد الألغام، ولا أرى سبباً وجيهاً يجعلنا نرفض هذا".

وتابع جابريل حديثه قائلا إنه لهذا السبب وعد نظيره التركي مولود جاويش أوغلو بدراسة ما إذا كانت ألمانيا يمكن أن تسمح بتوريد هذه التجهيزات للحماية من الألغام، "لكن لا توجد علاقة بين ذلك وبين التصوير المجنون بأننا سنبني مصنعاً للدبابات (في تركيا)".

واختتم جابريل حديثه بالقول إنه سيبقى عند الموقف الحازم فيما يتعلق بصادرات السلاح ما دامت حالات المواطنين الألمان المحبوسين في تركيا باقيةً دون توضيح.