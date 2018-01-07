الخارجية الأمريكية: موقف الاتحاد الأوروبي من احتجاجات إيران"محبط"

لندن (أ ش أ)

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، إن الرئيس دونالد ترامب وإدارته محبطون من عدم تقديم الاتحاد الأوروبي الدعم الكافي للاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران.

وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية - على موقعها الإلكتروني - أن تيلرسون أدلى بهذه التعليقات، على الرغم من إعلان الاتحاد الأوروبي دعمه لحق المواطنين الإيرانيين في التظاهر السلمي، بالإضافة إلى دعوة التكتل الأوروبي إلى إنهاء أعمال العنف من جانب المتظاهرين وقوات الأمن.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن مراقبته للتظاهرات الإيرانية عن كثب، معربا عن أسفه ورفضه لوقوع خسائر في الأرواح خلال المظاهرات.

ولفتت الصحيفة إلى أنه على الرغم من الانضمام الصريح لبعض دول الاتحاد إلى الولايات المتحدة في دعمها للمظاهرات في إيران، إلا أن تيلرسون قد أعرب عن أسفه لعدم وجود تأييد مماثل من باقي دول التكتل الأوروبي الـ28، لما اسماه بـ"الدعوة إلى الإصلاح" في إيران.

وأسفرت التظاهرات في إيران، عن مقتل 21 شخصا، فيما اُعتقل أكثر من ألف آخرين، في مدينة مشهد، ثاني أكبر المدن الإيرانية، حتى الآن، وفقا للصحيفة.