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بابا الفاتيكان يحتفل بالعيد بتعميد 34 طفلا في كنيسة سيستين

11:37 ص الأحد 07 يناير 2018
بابا الفاتيكان يحتفل بالعيد بتعميد 34 طفلا في كنيسة سيستين

الفاتيكان - (د ب أ):

من المقرر أن يعمد بابا الفاتيكان، فرنسيس 34 طفلا في كنيسة "سيستين"، بمناسبة عيد "عماد الرب يسوع" الذي تحتفل به الكنيسة الكاثوليكية.

وذكر الفاتيكان أنه من المقرر أن تتلقى 18 فتاة و16 فتى "السر المقدس"، خلال قداس، بدأ في الساعة التاسعة والنصف (0830 بتوقيت جرينتش) ومن المقرر أن يستمر حوالي 90 دقيقة.

وغرد فرنسيس قبل القداس، قائلا "العمودية يطلق عليها أيضا "نور"، نظرا لان الايمان ينير القلب ويسمح لنا برؤية الاشياء بضوء مختلف".

ومن المقرر أن يقام القداس في القاعة الكبرى بكنيسة "سيستين".

بابا الفاتيكان كنيسة سيستين الكنيسة الكاثوليكية عيد الميلاد

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