القبارصة الأتراك يصوتون في انتخابات تشريعية مبكرة

يدلي القبارصة الاتراك باصواتهم الاحد لانتخاب اعضاء البرلمان البالغ عددهم خمسين نائبا في اقتراع مبكر يجري بعد فشل الجولة الاخيرة من المفاوضات لاعادة توحيد جزيرة قبرص المقسمة منذ 1974.

وفتحت مراكز الاقتراع ابوابها عند الساعة السادسة بتوقيت غرينتش على ان يستمر التصويت حتى الساعة 16,00 ت غ في الشطر الشمالي من الجزيرة التي قسمت على اثر غزو الجيش التركي له ردا على انقلاب كان يهدف الى الحاق الجزيرة باليونان.

و"جمهورية شمال قبرص التركية" التي لا تعترف بها سوى انقرة وتمتد على 38 بالمئة من اراضي الجزيرة ويبلغ عدد سكانها 300 الف نسمة. ويحكمها ائتلاف بين حزب الوحدة الوطنية اليميني القومي والحزب الديموقراطي المحافظ.

ويرى خبراء ان الحزب الديموقراطي بقيادة سردار دنكطاش -- نجل رؤوف دنكطاش الزعيم القبرصي التركي الراحل مؤسس "جمهورية شمال قبرص التركية" -- قد لا يبلغ عتبة الخمسة بالمئة من الاصوات بسبب خلافات داخلية.

واهم التشكيلات المتنافسة في الاقتراع هما حزب الوحدة الوطنية والحزب الجمهوري التركي اليساري الذي يؤيد تسوية مع القبارصة اليونانيين يليهما حزب الشعب الذي يقوده قدرت اوزارساي المفاوض السابق في عملية السلام.

لكن خلافا للانتخابات السابقة لم تتركز الحملة الانتخابية على القضية القبرصية بل على المسائل المعيشية اليومية والمشاكل الاقتصادية بينما يعتمد القبارصة الاتراك الى حد كبير على تركيا.

ويأتي هذا الاقتراع قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجري في جمهورية قبرص في نهاية كانون الثاني/يناير وبينما تبدو عملية السلام متوقفة منذ فشل آخر مفاوضات جرت برعاية الامم المتحدة قبل ستة اشهر بسبب اصطدامها بمسألة انسحاب 45 الف جندي تركي من الجزيرة.