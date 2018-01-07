برنامج "نتفليكس" يستضيف باراك أوباما في أولى حلقاته

وكالات:

كشفت شركة "نتفليكس" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما سيكون أول ضيف على البرنامج الحواري الجديد لديفيد ليترمان على نتفليكس الأسبوع القادم.

وقالت الشركة، في تدوينة على "تويتر" إن سلسلة المقابلات الشهرية ضيفي القادم لا يحتاج لتقديم مع ديفيد ليترمان ستبدأ في 12 يناير الجاري.

وتضم قائمة الشخصيات التي سيستضيفها برنامج ليترمان الممثل الأمريكي جورج كلوني والناشطة الباكستانية مالالا يوسف زاي ومغني الراب الأمريكي جي-زي والممثلة الأمريكية الكوميدية تينا فاي ومقدم البرامج الإذاعية الأمريكي هوارد ستيرن.