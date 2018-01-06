وزير الداخلية السعودي يبحث من الكويت دعم أمن واستقرار المنطقة

الكويت - )أ ش أ(

بدأ وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، زيارة رسمية لدولة الكويت، مساء اليوم السبت، تستمر ثلاثة أيام، يجري خلالها مباحثات مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الفريق الشيخ خالد الجراح الصباح حول تعزيز التعاون الأمني الثنائي.

وذكرت وزارة الداخلية الكويتية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية - أن الأمير عبد العزيز يرافقه وفد أمني رفيع المستوى، وسيبحث مع الشيخ خالد تعزيز التعاون المشترك بين أجهزة الأمن في البلدين الشقيقين؛ دعما للجهود الرامية لمواجهة التحديات ودعم أمن واستقرار المنطقة في ضوء المخاطر القائمة.