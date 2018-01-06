الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة عدد من الحوثيين بمحافظة البيضاء

صنعاء - (د.ب.أ)

أفادت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية اليمنية، مساء اليوم السبت، بمقتل وإصابة عدد من الحوثيين في قصف لمقاتلات التحالف العربي بمحافظة البيضاء /268 كلم جنوب شرق العاصمة صنعاء/.

ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت" عن مصادر محلية قولها إن مقاتلات التحالف العربي شنت عدة غارات جوية استهدفت بها تجمعات مليشيا الحوثي بمنطقة آل العريف بمديرية ناطع .

وذكرت المصادر، أن الغارات استهدفت المليشيا بموقع جبل المركوزة بمنطقة آل العريف، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا لم يتسنى معرفة حجمها.

ويسيطر مسلحو الحوثي على معظم أجزاء محافظة البيضاء منذ نحو ثلاثة أعوام.

وأعلنت القوات الحكومية منذ نحو شهر تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد مسلحي الحوثي، تمكنت من خلالها تحرير مديرية بيحان بمحافظة شبوة المحاذية لمحافظة البيضاء والتقدم نحو مديريات البيضاء وحررت عدد من المواقع الاستراتيجية فيها.