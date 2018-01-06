ترامب ينتقد كتاب "نار وغضب": أعتبر نفسي عبقريًا

واشنطن - (د ب أ)

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت الكتاب الجديد الذي يتناول عامه الأول في الرئاسة بأنه "عمل من وحى الخيال" و "عار"، فيما وصف نفسه بأنه "عبقري".

وقال ترامب للصحفيين في كامب ديفيد على مشارف واشنطن: " إن الكثير مما ورد فيه (أى الكتاب) كذب ".

وأضاف ترامب أن مؤلف الكتاب مايكل وولف " لم يكن أبدا في المكتب البيضاوي ولم يجر مقابلة معه بشأن الكتاب".

وأوضح ترامب إن وولف "لا يعرفني" وإن فكرة إنه قابله في المكتب البيضاوي كانت "من نسج خياله"، مضيفا أنه لم تجمعه سوى "مقابلة سريعة قبل سنوات" مع وولف.

في السياق ذاته أعلن ترامب أنه لا يعتبر نفسه فقط "ذكيا بالفعل" وإنما يعتبر ذاته "عبقريا".

وذكر ترامب ذلك على موقع تويتر اليوم في رد له على كتاب "نار وغضب .. في بيت ترامب الأبيض" الذي تضمن انتقادات للرئيس الأمريكي.

ووصف ترامب مؤلف الكتاب مايكل وولف بوصف "الخاسر" وهاجم مجددا كبير مستشاريه الاستراتيجيين السابق ستيف بانون الذي استند إليه وولف في كثير مما ورد في كتابه.

وأضاف ترامب قائلا: "في الحقيقة كانت قدراتي الكبيرة في جميع مراحل حياتي تكمن في الثبات النفسي والذكاء الفعلي".

ووصف ترامب كتاب وولف بأنه "ممل وغير صادق"، مشيرا إلى أن مؤلفه استغل بانون "الذي بكى عندما أطيح به، وظل يستجدي من أجل الإبقاء عليه في وظيفته".