النائب العام السعودي يكشف تفاصيل القبض على 11 أميرًا

القاهرة - وكالات:

أصدر النائب العام السعودي وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، سعود بن عبد الله المعجب، بيانا أوضح فيه أسباب القبض على 11 أميرا سعوديا قال إنهم تجمهروا في قصر الحكم.

وقال البيان: "تجمهر 11 أميراً في قصر الحكم مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء، كما طالبوا بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم. وقد تم إبلاغهم بخطأ تصرفهم هذا لكنهم رفضوا مغادرة قصر الحكم، فصدر أمر كريم بالقبض عليهم عقب رفضهم مغادرة القصر وتم إيداعهم سجن الحائر تمهيداً لمحاكمتهم".

تابع: "نؤكد هنا أن التوجيهات الكريمة واضحة بأن الجميع سواسية أمام الشرع، ومن لم ينفذ الأنظمة والتعليمات سيتم محاسبته كائناً من كان".

وكانت صحيفة "سبق" السعودية كشفت، السبت، أنه جرى إلقاء القبض على 11 أميرًا سعوديًا بعد اعتراضهم على قرارين اتخذتهما سلطات المملكة خلال الفترة الأخيرة.