الكوريتان تناقشان ترتيبات اجتماع الثلاثاء المقبل فى قرية بانمونجوم

سول- (د ب أ):

أكدت وزارة التوحيد بين الكوريتين فى العاصمة الكورية الجنوبية سول اليوم، السبت، إجراء مباحثات بين الجانبين الجنوبي والشمالي حول ترتيبات عقد الإجتماع رفيع المستوى المقرر الثلاثاء المقبل، وذلك من خلال قناة الاتصال بينهما في قرية الهدنة بانمونجوم، طبقا لما ذكرته شبكة هيئة الاذاعة الكورية الجنوبية"كيه.بي.إس وورلد" اليوم السبت.

وقالت الوزارة إن هناك مباحثات جارية حاليا بعد أن أجرى الجانبان محادثة هاتفية في تمام الساعة التاسعة والنصف صباح اليوم السبت، بالتوقيت المحلي.

وقال مسؤول بالوزارة إن الجانبين يبحثان تشكيلة الوفد في اجتماع الثلاثاء المقبل، وذلك من خلال تبادل الوثائق بما في ذلك عبر جهاز الفاكس.

وأضاف المسؤول أنه من الممكن الانتهاء من المناقشات حول تشكيلة الوفد اليوم السبت على أقرب تقدير.

يذكر أن كوريا الجنوبية كانت قد اقترحت تكوين وفد من خمسة اعضاء يترأسه وزير التوحيد بين الكوريتين تشو ميونج جيون، ويشمل مسؤولين من وزارة الثقافة والرياضة والسياحة.

وإذا وافقت كوريا الشمالية على المقترح الكوري الجنوبي، فإنه في هذه الحالة من المحتمل أن يترأس الوفد الكوري الشمالي ري سون جون رئيس لجنة التوحيد السلمي لأرض الأجداد وهي وكالة حكومية مسؤولة عن شؤون الكوريتين.

تجدر الإشارة إلى أن مسؤولا بوزارة التوحيد بين الكوريتين في سول قال إن موضوع ترؤس الاجتماع من قبل مسؤولين على مستوى وزراء يحتاج لبحثه أولا مع كوريا الشمالية.

وفي شأن منفصل، تخطط وزارة التوحيد بين الكوريتين في سول لعقد اجتماع استراتيجي اليوم السبت يترأسه وزير التوحيد بين الكوريتين تشو ميونج جيون وذلك استعدادا لاجراء محادثات بين الكوريتين والتي سوف تكون الاولى من نوعها منذ ديسمبر 2015.

وكانت وزارة التوحيد في سول قد أعلنت أمس الجمعة أن الكوريتين اتفقتا على إجراء محادثات رفيعة المستوى الاسبوع المقبل.

وقالت الوزارة إن بيونج يانج قبلت دعوة من سول لإجراء محادثات في قرية بانمونجوم الحدودية المشتركة، في المنطقة المنزوعة السلاح بين البلدين.

يشار إلى أن الجانبين تبادلا أغصان الزيتون في وقت سابق.