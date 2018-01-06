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مسلحون يقتلون اثنين من المدنيين في العاصمة الصومالية

11:25 ص السبت 06 يناير 2018
مسلحون يقتلون اثنين من المدنيين في العاصمة الصومالية

مقديشو- (د ب أ):

قتل مسلحون مجهولون اثنين من المدنيين في العاصمة الصومالية، مقديشو الليلة الماضية، في أحدث هجوم في سلسلة من الاغتيالات التي وقعت بالمدينة في الايام القليلة الماضية، طبقا لما ذكرته "إذاعة شبيلي" الصومالية اليوم السبت.

وذكر شهود عيان أن رجلين، أحدهما مدرس قرآن، قتلا في حي "كودكا" في منطقة "هاماروين" برصاص مهاجمين كانوا يحملون مسدسات ثم فروا من المنطقة بعد ذلك .

وطوقت القوات الأمن بالحكومة الاتحادية مسرح الجريمة، وبدأت تحقيقا وعملية مطاردة، لكن لم تعتقل أحد حتى الان.

وأعلنت جماعة "الشباب" مسؤوليتها عن عمليتي القتل، قائلة إن الضحيتين من أعضاء جهاز الاستخبارات والأمن الوطني الصومالي.

يذكر أن جماعة الشباب،المرتبطة بتنظيم القاعدة،و التي تهدف إلى إقامة دولة إسلامية في الصومال،تشن هجمات على المنشآت والقوات الحكومية وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي التي تساند حكومة مقديشو في قتالها ضد الجماعة .

ويبلغ عدد قوات الاتحاد الأفريقي في الصومال أكثر من 20 ألف جندي.

العاصمة الصومالية الأمن الوطني الاتحاد الأفريقي

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