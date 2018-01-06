المرصد: هجوم معاكس لداعش على القوات الكردية بريف دير الزور

لندن- (أ ش أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، ومقره لندن، أن تنظيم داعش شن هجوما معاكسا على قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في بلدة "غرانيج" على الضفاف الشرقية لنهر الفرات بريف دير الزور الشرقي.

وأضافت المرصد السوري ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الاخبارية اليوم السبت ـ أن الهدف من الهجوم هو محاولة استعادة البلدة من سيطرة قوات "قسد" (الكردية) ، مشيرا إلى أن الاشتباكات بين الطرفين لاتزال مستمرة حتى الان.

من جهة أخرى، أفاد الدفاع المدني السوري بأن موجة نزوح كبيرة للمدنيين يشهدها ريف إدلب وحماة جراء المعارك والاشتباكات والغارات العنيفة.موضحا أن موجة نزوح المدنيين تأتي وسط تفاقم أوضاع السكان الانسانية بسبب موجة البرد التي تضرب المنطقة ونقص المساعدات المقدمة لهم.

في سياق أخر، أفاد ناشطون سوريون بأن عدة انفجارات هزت مدينة جبلة بريف اللاذقية القريبة من قاعدة حميميم الروسية، مرجحين أن تكون الانفجارات ناتجة عن اعتراض الدفاعات الروسية قذائف صاروخية غالبا ما تتبنى المعارضة اطلاقها.