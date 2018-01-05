واشنطن تنجح في عقد جلسة لمجلس الأمن بشأن احتجاجات إيران

نيويورك - (د ب أ):

عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، جلسة طارئة بناء على طلب أمريكي لبحث الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران، على الرغم من مقاومة إيران وبوليفيا وفرنسا ودول أعضاء أخرى عقد مثل هذه الجلسة.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي إن "الحرية والكرامة الإنسانية لا يمكن فصلهما عن السلام والأمن".

وأضافت أن النظام الإيراني "تحت الملاحظة"، وأن "العالم سيراقب ما يفعلون".

وقال السفير الفرنسي فرانسوا ديلاتر لدى المنظمة الدولية إنه "قلق" من أعمال العنف في شوارع إيران؛ لكن الاحتجاجات ليست تهديداً دولياً على السلم والأمن الدوليين.

وأضاف ديلاتر أن المجتمع الدولي يجب أن يكون يقظاً، لكن في الوقت ذاته "يجب أن نكون حذرين من أي محاولة لاستغلال هذه الأزمة لمصالح شخصية".