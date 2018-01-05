بالصور - نائب أمير نجران يتفقد المواقع المتضررة من صاروخ بالستي للحوثيين

(وكالات)

تفقد نائب أمير منطقة نجران، الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، أحد المواقع التي شهدت أضرارًا بسيطة نتيجة تأثرها بشظايا صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية، الجمعة، على أحياء مدنية آهلة بالسكان في منطقة نجران.

وخلال الجولة التقى الأمير تركي بن هذلول، أحد المواطنين، الذي أكد أن ما شهدته منطقة نجران من عمل إرهابي من قبل الميليشيات الحوثية سيزيد إصرار المملكة قيادةً وشعباً على مواصلة نصرة الشعب اليمني، وردع تلك الميليشيات المارقة.

وعقب الجولة، أوضح نائب أمير منطقة نجران، في تصريح صحفي أن العمل العشوائي الآثم الذي قام به العدو الحوثي، بقصد استهداف أحياء مدنية آهلة بالسكان يؤكد للجميع فشل وعجز تلك الميليشيات الإرهابية، مؤكداً أن رد جنود الوطن البواسل على هذا العمل الفاشل والعاجز الذي قام به العدو الحوثي سيكون حازماً ولن يتم السماح لكائن من كان بالتعدي على أمن وحدود الوطن.

وكان المتحدث الرسمي لقوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، أعلن أنه في تمام الساعة السابعة وست وخمسين دقيقة من صباح هذا اليوم رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف عملية إطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة.

وأشار إلى أن الصاروخ كان باتجاه نجران، وتم إطلاقه بطريقة مُتعمدة ومقصودة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، حيث تم اعتراضه وتدميره من قبل سرايا "الباتريوت" في سماء نجران، وقد أدى اعتراض الصاروخ لتناثر الشظايا التي أحدثت أضراراً بسيطة في الممتلكات الخاصة لأحد المواطنين ولا خسائر بالأرواح.

كان في استقبال نائب الأمير وكيل إمارة المنطقة الدكتور حمود المجلاد وعدد من القيادات الأمنية.