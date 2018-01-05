تيلرسون: باقٍ في منصبي طوال العام

كتب - هشام عبدالخالق:

قال وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، إنه يخطط للبقاء في منصبه طوال عام 2018.

وقال تيلرسون، في مقابلة مع شبكة CNN: "لقد حظينا بعام ناجح- من وجهة نظري- فقد أظهرنا سياساتنا، وساعدنا شركاءنا على فهم مثل تلك السياسات، ونحن الآن سننفذ هذه السياسات".

وأضاف تيلرسون، أعتقد أننا سنحظى بعام مُنتج بشكل جيد في 2018، فوزارة الخارجية تُقوى كل يوم، ونفهم ما نحاول فعله، وأتطلع إلى أن يكون 2018 عامًا ناجحًا للغاية".

وتابع تيلرسون: أنوي البقاء في منصبي لرؤية هذه النجاحات، ولا أعرف لماذا ظهرت مثل تلك الشائعات التي تقول إنني قد أترك منصبي، ولكن ترامب لم يخبرني بأن وظيفتي قد تكون معرضة للخطر.

اعترف تيلرسون، في المقابلة، بأنه وترامب لديهما طرق مختلفة في إدارة الأمور، وأنه يجب عليه أن يغير من طريقته تماشيًا مع الرئيس.

وقال تيلرسون: "أعتقد أن أحد أدوار وظيفتي أن أبلغه بجميع جوانب القضية، حتى لو كان هذا هو الجانب الذي لا يريد أن يراه".

ودافع تيلرسون عن العام الأول من رئاسة ترامب، قائلًا: "ترامب ليس مثل رؤساء الماضي، وأعتقد أن الشعب الأمريكي اختاره لهذا السبب".