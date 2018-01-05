إصلاحيو إيران يطالبون بتوفير مساعدة قانونية للمعتقلين

طهران - (د ب أ):

طالب الإصلاحيون في البرلمان الإيراني بتقديم مساعدة قانونية مناسبة لأولئك الذين تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات ضد النظام الديني.

وقالت النائبة فاطمه سعيدي: "من واجبنا التشريعي، خصوصاً حيال الطلبة، تقديم المساعدة القانونية المناسبة".

ونقلت وكالة أنباء الطلبة "إسنا" عن سعيدي قولها إن الإصلاحيين يعتزمون التقدم باقتراح لعقد جلسة طارئة للبرلمان في غضون الأربع والعشرين ساعة المقبلة.

وقالت إنها منزعجة من الدعوات الصادرة من المتشددين بتوقيع عقوبات قاسية وصلت إلى حد عقوبة الإعدام على المتظاهرين، وطالبت بتشكيل لجنة برلمانية خاصة للنظر في مصير الطلبة في أماكن الاحتجاز بالشرطة والأجهزة السرية.