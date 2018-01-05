نائب الرئيس العراقي يؤكد ضرورة إنهاء المشاكل العالقة مع كردستان

بغداد (أ ش أ)

أكد نائب رئيس الجمهورية العراقي نوري المالكي، يوم الجمعة، ضرورة إنهاء المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل ، مشددا على ضرورة أن لا يدفع المواطن العراقي ثمن الخلافات السياسية.

وقال المكتب الإعلامي للمالكي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن نائب رئيس الجمهورية العراقي استقبل اليوم وفد الأحزاب الكردية الزائر لبغداد، وإن اللقاء استعرض مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، والمسائل العالقة بين المركز والإقليم.

وأكد المالكي أهمية إنهاء المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم بموجب الدستور وتأمين رواتب موظفي اقليم كردستان، داعيا إلى تجاوز حالة التوتر بما يجنب الشعب العراقي بجميع مكوناته أي خطر أو تهديد.

ووفقا للبيان، أكد الوفد الكردي ضرورة ترسيخ مبادئ الشراكة الحقيقية في مركز القرار السياسي وإيجاد الحلول الجذرية لجميع المشاكل من خلال المباحثات والحوارات الجادة بين الأقليم والمركز وفق الدستور.