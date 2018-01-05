تويتر يغلق حساب حزب يوناني متطرف

أثينا (د ب أ)

حجب موقع تويتر حساب حزب "الفجر الذهبي" اليوناني اليميني المتطرف، في خطوة يبدو أنها جاءت تماشيا مع قواعد الموقع الجديدة ضد خطاب الكراهية.

ولم يذكر موقع التواصل الاجتماعي سبب حجب حساب حزب الفجر الذهبي أمس الخميس، ولكن هذه الخطوة تأتي عقب إعلان صدر مؤخرا عن اجراءات تهدف إلى الحد من خطاب الكراهية على الموقع.

وقال حزب الفجر الذهبي ردا على ذلك: "بعد فيسبوك ... وإنستجرام وجميع وسائل الإعلام الفاسدة، جاء دور تويتر في استهداف الحزب بطريقة مبتذلة".

ولا يزال يتعذر الوصول إلى صفحة الحزب على تويتر إلى اليوم الجمعة.

ويرتبط حزب الفجر الذهبي بالعنف من خلال أعمال الشغب، كما تورطت قيادته في محاكمة بشأن مقتل أحد فناني موسيقى الهيب هوب عام 2013.

وحذفت منصات تواصل اجتماعي أخرى صفحة الحزب المتطرف بالفعل.

وأصبح الفجر الذهبي ثالث أقوى حزب في البرلمان اليوناني بعد فوزه بنسبة 7 % من الأصوات في انتخابات عام 2015.

ووفقا لاستطلاعات الرأي الحالية، فإنه يحتفظ بشعبيته بين الناخبين، وهي الآن تبلغ 8ر6 %.