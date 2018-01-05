رئيس البرلماني العراقي يزور الموصل

بغداد (أ ش أ)

قام رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري صباح اليوم الجمعة بزيارة الى مدينة الموصل شمال البلاد .

وذكرت قناة "السومرية نيوز" أن الزيارة تعد الأولي للجبوري منذ الاعلان رسميا عن تحرير مدنية الموصل بالكامل من تنظيم داعش الإرهابي.

وكان رئيس البرلمان العراقي قد زار الجانب الأيمن من الموصل في ابريل الماضي بعد تحريره.

يشار إلي أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن في 10 يوليو العام الماضي تحرير المدينة بالكامل على يد القوات العراقية من قبضة داعش .

من جهة أخرى، أعلن مستشار محافظ الأنبار لشؤون النازحين بالعراق مازن خالد، الجمعة إعادة 160 أسرة نازحة إلى القائم غربي المحافظة.

وقال خالد - في تصريح صحفي "إنه تم إعادة 160 أسرة نازحة إلى قضاء القائم (350 كم غرب الرمادي)، كانت تسكن مخيمات النزوح في السياحية والخالدية و18 كيلو القديم بالرمادي" ، مضيفا أنه هناك جهود حيثية لمحافظ الأنبار محمد الحلبوسي بالتنسيق مع قيادة عمليات الأنبار وعمليات الجزيرة لإعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة وإغلاق تلك المخيمات بالكامل من الأنبار .

يذكر أن حكومة الأنبار المحلية، أغلقت نهاية الشهر الماضي، أول مخيم في الرمادي، وهو مخيم " 18 ب " غرب المدينة بعد إعادة جميع النازحين فيه لمناطقهم المحررة حسب مستشار محافظ الأنبار لشؤون النازحين مازن خالد.