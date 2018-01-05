ماكرون يحذر من انقسامات في أوروبا عقب البريكست

لندن (أ ش أ)

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الزعماء الأوروبيين إلى التركيز على "المصلحة الجماعية" خلال مفاوضات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، محذرًا من تعرض الـ27 دولة الأعضاء المتبقية في الاتحاد لـ"وضع غير مرغوب".

وقال ماكرون - في تصريحات لصحيفة (التليجراف) البريطانية - إن القارة الأوروبية يمكن أن تهلك إذا استخدمت كل دولة "البريكست" للسعي وراء مصالحها الخاصة، مضيفًا أن الدول الأوروبية يجب أن تتجنب مبدأ "معضلة السجين"- والذي يعني أن فردين يعملان على تحقيق مكاسب شخصية لهما على حساب مصلحة الفرد الآخر، فيفشل الاثنان في النهاية.

وتابع قائلًا " أعتقد أن هذا هو الأسلوب الصحيح إذ يمنع الانقسامات ويتيح لنا مرة أخرى الحفاظ على المصلحة الجماعية".

في السياق ذاته، قال الرئيس الفرنسي " كل منا بإمكانه أن يكون لديه مصالحه الخاصة، وهذا هو أساس موضوع معضلة السجين، فكل شخص يمكن أن تكون له مصلحة في التفاوض بمفرده، ويعتقد أنه يمكن أن يتفاوض بشكل أفضل من جاره".

وأضاف ماكرون أن الدول الأوروبية إذا فعلت ذلك فمن المحتمل أن تخلق سويًا وضعًا غير مرغوب إزاء الاتحاد الأوروبي ، ومن ثَم لكل دولة أوروبية.