محكمة الاحتلال اﻹسرائيلي تقرر الإفراج عن الأسيرة نور التميمي

رام الله (أ ش أ)

رفضت محكمة الاحتلال اﻹسرائيلي، مساء اليوم الخميس، الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العسكرية، وقررت الإفراج عن الأسيرة نور التميمي من قرية النبي صالح شمال غرب محافظة رام الله والبيرة، بكفالة مالية.

ووفق مصادر حقوقية وصحفية، فإن المحكمة ردت استئناف النيابة العسكرية، وقرر الإفراج عن نور بكفالة مالية قدرها 5 آلاف شيكل (الدولار 3.5 شيكل) بعد اعتقال دام لأسبوعين في السجون الإسرائيلية.

من ناحية أخرى، حكمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، على الفتى وديع مؤيد زكي أبو بكر (15 عاما) من بلدة يعبد جنوب غرب جنين بالسجن لمدة سبعة شهور وغرامة مالية بقيمة 3000 شيكل.

وقال ذوو المعتقل الفتى أبو بكر إن سلطات الاحتلال في محكمة سالم، وجهت له تهما باطلة بحجج أمنية ولم تكتف بالحكم، بل فرضت غرامة مالية باهظة.