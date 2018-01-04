أكثر الكلمات إنتشاراً

عودة الطيران الروسي حادث كوبري ستانلي نيبوشا احتجاجات إيران القدس المحتلة محمد صلاح

محكمة الاحتلال اﻹسرائيلي تقرر الإفراج عن الأسيرة نور التميمي

11:51 م الخميس 04 يناير 2018
محكمة الاحتلال اﻹسرائيلي تقرر الإفراج عن الأسيرة نور التميمي

ارشيفية

رام الله (أ ش أ)

رفضت محكمة الاحتلال اﻹسرائيلي، مساء اليوم الخميس، الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العسكرية، وقررت الإفراج عن الأسيرة نور التميمي من قرية النبي صالح شمال غرب محافظة رام الله والبيرة، بكفالة مالية.

ووفق مصادر حقوقية وصحفية، فإن المحكمة ردت استئناف النيابة العسكرية، وقرر الإفراج عن نور بكفالة مالية قدرها 5 آلاف شيكل (الدولار 3.5 شيكل) بعد اعتقال دام لأسبوعين في السجون الإسرائيلية.

من ناحية أخرى، حكمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، على الفتى وديع مؤيد زكي أبو بكر (15 عاما) من بلدة يعبد جنوب غرب جنين بالسجن لمدة سبعة شهور وغرامة مالية بقيمة 3000 شيكل.

وقال ذوو المعتقل الفتى أبو بكر إن سلطات الاحتلال في محكمة سالم، وجهت له تهما باطلة بحجج أمنية ولم تكتف بالحكم، بل فرضت غرامة مالية باهظة.

هذا المحتوى من

نور التميمي جنين السجون الإسرائيلية الاحتلال ا?سرائيلي

الخبر التالى:

الولايات المتحدة تعلق مساعدات أمنية لباكستان بقيمة 255 مليون دولار

إعلان

أخبار قد تهمك

الأخبار المتعلقة

الأكثر قراءة الآن

إعلان

التعليقات

إعلان