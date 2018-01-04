الهلال الأحمر الفلسطيني : ملتزمون بالحياد وننفي الاتهامات الإسرائيلية التي تأتي ضمن تبرير الاعتداء على طواقمنا

رام الله (أ ش أ)

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن الاتهامات الواردة على صفحة "المنسق" التابعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلية على "فيسبوك"، لا صحة لها على الإطلاق ، وهي ادعاء مغرض.

وأضافت الجمعية ـ في بيان مساء اليوم الخميس ـ " لا يوجد أي موظف أو متطوع ضمن كوادر الجمعية يحمل الاسم الوارد في صفحة (المنسق) ، كما أن مهمة نقل المرضى من قطاع غزة الى حاجز بيت حانون (إيرز) ليست من اختصاص سيارات إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة".

وتابعت " تثير هذه الاتهامات المتكررة من قبل الاحتلال الاسرائيلي قلق الجمعية وتعدها استهدافا واضحا لها ولعملها الإنساني ، وهي تأتي ضمن محاولة تبرير استمرار اعتداء قوات الاحتلال على كوادر وسيارات الإسعاف العاملة بالميدان.

وقالت " إن الهلال الأحمر الفلسطيني جمعية وطنية إنسانية ، وعضو في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وملتزمة بجميع مبادئها الإنسانية ، خاصة الحياد والاستقلال".

وكان منسق حكومة الاحتلال يواف مردخاي اتهم سائق الاسعاف في الهلال الأحمر بقطاع غزة مروان أبو ريدة باستغلال منصبه ووظيفته في نقل المرضى الذين يدخلون إسرائيل لتلقي العلاج ، وذلك لأهداف وصفها بالإرهابية.