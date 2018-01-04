واشنطن تدعو لعقد جلسة طارئة بمجلس الأمن بشأن الاحتجاجات التي تشهدها إيران

واشنطن (أ ش أ)

أفادت مصادر دبلوماسية، وفقا لما ذكرته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة دعت إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن يوم غد الجمعة بشأن الاحتجاجات ضد النظام التي تشهدها إيران.

جاء ذلك في نبأ عاجل للقناة دون التطرق لمزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

وكانت الخارجية الأمريكية قد أكدت أن واشنطن تمتلك سلطة وافرة لمحاسبة أولئك الذين يرتكبون أعمال عنف ضد المتظاهرين في إيران، ويساهمون في أعمال الرقابة أو يسرقون الشعب الإيراني.