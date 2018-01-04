الخارجية الأمريكية : لن يتم نسيان ضحايا النظام الإيراني

واشنطن (أ ش أ)

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس عمليات القتل والاعتقال في إيران جراء الاحتجاجات الشعبية ضد النظام ، مؤكدة أنه لن يتم نسيان ضحايا النظام الإيراني.

وجاء في بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية " إننا ما زلنا نراقب عن كثب الاحتجاجات والعنف في إيران ، وقد أعرب الشعب الإيراني عن رغبته في المعاملة الكريمة ووضع حد للفساد وزيادة الشفافية وزيادة الفرص الاقتصادية ، كما طالب المتظاهرون بأن يتوقف النظام عن تحويل ثروة البلاد لتمويل المغامرة العسكرية في الخارج ، وللأسف تواصل الحكومة تحديد تدفق المعلومات إلى إيران وتقيد حرية التعبير".

وأضاف البيان " ونحن نؤيد هذه التطلعات المشروعة للشعب الإيراني ، وندعو الحكومة إلى السماح بالتبادل الحر للأفكار والمعلومات ، ومن حقنا جميعا أن نتمتع بنفس الحريات الاقتصادية والسياسية الأساسية ، بما في ذلك الحق في التظاهر السلمي".

وتابع " نحن ندين بأقوى العبارات الممكنة الوفيات حتى الآن واعتقال ما لا يقل عن ألف من الإيرانيين ، ولدينا سلطات كبيرة لمحاسبة من يرتكبون أعمال عنف ضد المتظاهرين أو يساهمون في الرقابة أو يسرقون شعب إيران ، وبالنسبة لضحايا النظام ، نقول : لن ننساكم".