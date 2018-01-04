عدد منكوبي الفيضانات في جميع أنحاء ماليزيا يبلغ نحو 12 ألف شخص

كولالمبور (أ ش أ)

بلغ عدد منكوبي الفيضانات في ولايات جوهور وترنغانو وبهانج وصباح الماليزية أحد عشر ألفا و991 شخصاً حتى اليوم الخميس.

وذكر بيان صادر عن وكالة إدارة الكوارث الوطنية الماليزية - وفق ما نقلته وكالة أنباء (برناما) الماليزية - أن جميع الولايات سجلت ازديادا في عدد المنكوبين منذ ثلاثة أيام.

وأضاف أنه تم إلغاء التحذيرات من سوء حالات الطقس في الولايات الأربع.

وكانت الفيضانات قد اجتاحت الولايات الأربع في ماليزيا وتم إجلاء الكثير من الأشخاص إلى مراكز إغاثة وأغلقت العديد من المدارس.