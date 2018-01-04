التحالف الوطني العراقي يؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر

بغداد (أ ش أ):

أكد التحالف الوطني العراقي، اليوم الخميس، على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر.

وأفاد التحالف - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - بأن الهيئة القيادية للتحالف الوطني اجتمعت مساء اليوم مع نور المالكي نائب الرئيس العراقي، موضحا أن الاجتماع تناول بشكل مفصل الأوضاع السياسية والأمنية بالإضافة إلى مسألة الإعداد للانتخابات التشريعية.

وأضاف التحالف أنه تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالدستور وإجراء الانتخابات في موعده المقرر، كما دعا التحالف الحكومة إلى معالجة قضايا النازحين من أجل الإدلاء بأصواتهم.

كما طالب التحالف مفوضية الانتخابات بإكمال إجراءاتها الفنية والعملية لإنجاح العملية الانتخابية.

كان مجلس الوزراء العراقي قد حدد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في 15 مايو 2018.