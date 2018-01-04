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السفارة البريطانية: مبروك لمصر جائزة أفضل منتخب في إفريقيا

11:33 م الخميس 04 يناير 2018
السفارة البريطانية: مبروك لمصر جائزة أفضل منتخب في إفريقيا

ارشيفية

القاهرة – (مصراوي)

هنأت السفارة البريطانية في القاهرة المنتخب المصري بعد حصوله على جائزة أفضل منتخب إفريقي لعام 2017.

وكتبت السفارة على صفحتها الرسمية بتويتر: "مبروك لمصر جائزة أفضل منتخب وأفضل مدرب".

وحصد المنتخب المصري الجائزة التي يمنحها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كما حصل المدير الفني للمنتخب هيكتور كوبر على لقب أفضل مدرب بالقارة لعام 2017.

وقاد كوبر المنتخب المصري للوصول إلى بطولة كأس العالم المقبلة في روسيا، بجانب الحصول على مركز الوصيف في بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت في الجابون في العام الماضي.

السفارة البريطانية المنتخب المصري هيكتور كوبر أفضل مدرب بالقارة بطولة أمم إفريقيا كأس العالم روسيا

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