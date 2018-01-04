موسكو تعلن مقتل عسكريين روسيين اثنين في هجوم بالهاون في سوريا

موسكو - (أ ف ب):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الخميس ان عسكريين اثنين قتلا في هجوم بالهاون نفذته فصائل مسلحة في سوريا ليلة راس السنة، لكنها نفت معلومات لوسائل اعلام عن تدمير سبع طائرات عسكرية.

وقالت وزارة الدفاع في تصريحات نقلتها وكالات انباء "مع حلول الظلام تعرضت قاعدة حميميم الجوية لقصف مفاجئ بالهاون قامت به مجموعة مسلحة متنقلة. نتيجة القصف قتل عسكريان اثنان".

واضافت انه تم تعزيز الاجراءات حول قاعدة حميميم بعد الهجوم.

وذكرت صحيفة كومرسانت نقلا عن مصدرين عسكريين-دبلوماسيين ان سبع طائرات عسكرية "دمرت عمليا" في الهجوم لكن الوزارة قالت ان هذه المعلومات "كاذبة".

ويأتي ذلك غداة اعلان وزارة الدفاع الروسية الأربعاء أن إحدى مروحياتها تحطمت ليلة رأس السنة في سوريا جراء عطل تقني ما أسفر عن مقتل طيارين كانا على متنها.

وانخرطت روسيا في النزاع السوري في سبتمبر، 2015 عندما بدأت حملة قصف جوي دعما لجيش النظام السوري.