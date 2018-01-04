كوريا الجنوبية والصين تبحثان أزمة كوريا الشمالية

سول - (أ ش أ):

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الخميس إن الممثل الخاص لكوريا الجنوبية لشئون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، لي دو هون، سيجتمع مع نظيره الصيني كونج شوانيو غدًا الجمعة لمناقشة أزمة كوريا الشمالية النووية ولبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية نوه كيو دوك - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - إلى أن الاجتماع سيعقد كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز الاتصال الاستراتيجي فيما يخص أزمة كوريا الشمالية تماشيًا مع الاتفاق الذي تم التوصل إليه في قمة عُقدت بين البلدين (الصين وكوريا الجنوبية) العام الماضي.

وأضاف المتحدث الجنوبي أن البلدين سيشاركان تقييمهما للوضع في شبه الجزيرة الكورية في أعقاب ما أعلنه زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في خطابه بمناسبة بدء العام الجديد، كما سيجريان مناقشات متعمقة حول خططهما المستقبلية.

ويأتي هذا الاجتماع على خلفية اقتراح زعيم كوريا الشمالية بإجراء محادثات حول مشاركة بيونج يانج المحتملة في أولمبياد "بيونج تشانج" الشتوية التي ستُقام الشهر المقبل في كوريا الجنوبية.