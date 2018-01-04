أهم التصريحات في 24 ساعة: "زر نووي أكبر" و"خيانة في برج ترامب"

إعداد – محمد الصباغ:

لا تنتهي التصريحات المتبادلة بين الرئيس الأمريكي ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج ووصل الأمر إلى التباري في حجم الضرر النووي الذي يمكن أن يسببه كل قائد، في حين وصف مساعد الرئيس ترامب السابق ستيف بانون بأن اللقاء بين مساعدي ترامب ومحامية روسية في برج الرئيس الأمريكي خلال الحملة الانتخابية "خيانة"، أما قائد الحرس الثوري الإيراني فتوعد المتظاهرين بعقوبات مشددة.

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