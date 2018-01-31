قوات سوريا الديمقراطية: مقتل 15 جنديا تركيا في عفرين

القاهرة - (مصراوى):

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الاربعاء، مقتل 15 جنديا تركيا في عملية وصفتها بالنوعية في قرية بلبل شمالي عفرين، وذلك حسبما أوردت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

وتشن تركيا منذ الـ20 يناير الجاري، عملية "غصن الزيتون" العسكرية في مقاطعة عفرين، شمال غربي سوريا، ضد مقاتلين أكراد من وحدات حماية الشعب، وحزب الاتحاد الديمقراطي، وقوات سوريا الديمقراطية.

وتخضع عفرين لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سورية الديمقراطية، التي تعتبرها أنقرة منظمة "إرهابية".

وجاءت هذه التحركات التركية بعد أن أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة تشكيل قوة أمنية حدودية قوامها 30 ألف مقاتل بالتعاون مع قوات سورية الديمقراطية "لمنع عودة تنظيم داعش"، على الرغم من تصنيف تركيا لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا تنظيما إرهابيا وتعتبرها فصيلا تابعا لحزب العمال الكردستاني الانفصالي.