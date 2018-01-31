ليبرمان مهدداً باجتياح لبنان: "ستكون كل بيروت في الملاجئ"



رام الله- (أ ش أ):

كشفت القناة الإسرائيلية العاشرة، مساء اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة شرعت بنشر واسع النطاق لمنظومة دفاع جوية مضادة للصواريخ في إسرائيل، استعدادًا لتدريب عسكري أمريكي إسرائيلي مشترك، والذي يحاكي إطلاق نار في "الجبهة الإسرائيلية الداخلية".

ويبدأ التدريب، الذي يأتي في إطار برنامج التدريبات العسكرية "الإسرائيلية - الأمريكية" المشتركة، "جونيبر كوبرا"، في الأسبوع المقبل، ويحاكي نشوب حرب على عدة جبهات موازية، في الجنوب والشمال، يطلق خلالها آلاف الصواريخ والقذائف، وذلك في ظل التصعيد في تصريحات القيادة الإسرائيلية وإطلاق تهديدات ضد لبنان، بحسب ما أورده موقع عرب 48.

من ناحية أخرى، هدد وزير الأمن الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، بالاجتياح البري للبنان في الحرب القادمة، في كلمته في المؤتمر السنوي لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS).

وقال أيضا: "سنفعل كل شيء من أجل التوجه بأكبر قوة ممكنة، لن نرى صورا مثل الحرب الثانية على لبنان حيث كان سكان بيروت على البحر وسكان تل أبيب في الملاجئ"، مضيفا "إذا دخل السكان في إسرائيل إلى الملاجئ، فإنه في الحرب القادمة ستكون كل بيروت في الملاجئ".

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد وجه- في لقائه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين- تهديدات للبنان بذريعة وجود أسلحة دقيقة هناك تشكل خطرا على إسرائيل.