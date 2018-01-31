مقتل إرهابيين خطيرين على يد الجيش جنوبي العاصمة الجزائرية

الجزائر - (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر عن مقتل إرهابيين وصفتهما بـ"الخطيرين"، مساء الأربعاء، خلال عملية بحث وتفتيش ببلدة أولاد اهلال بدائرة اولاد عنتر في ولاية المدية، التي تقع على بعد 90 كيلومترا جنوبي العاصمة الجزائر.

وأوضحت الوزارة- في بيان نشرته في موقعها الرسمي على الانترنت- أن العملية التي لا تزال متواصلة اسفرت عن ضبط مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، وكمية من الذخيرة، ونظارة ميدان.

وارتفعت حصيلة الإرهابيين الذين قضوا على يد الجيش الجزائري في ينايرالحالي، إلى 15 منهم 8 في ولاية خنشلة شرقي البلاد. في حين وصل العدد إلى 91 قتيلا العام الماضي.

من جهة أخرى، دمرت مفرزة للجيش مخبأين للإرهابيين بمنطقة مشتة محسن ببلدة برج الطهر بولاية جيجل شرقي البلاد، يحويان قنبلة يدوية ولغما تقليدي الصنع و4 ألواح لتوليد الطاقة الشمسية ومواد غذائية وألبسة وأفرشة، وكذا أغراضا مختلفة. فيما دمرت مفرزة أخرى، قنبلة تقليدية الصنع بولاية تيزي وزو، عاصمة منطقة القبائل.