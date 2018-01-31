أردوغان وبوتين يشيدان بمؤتمر سوتشي ويعتبرانه "مكسبا كبيرا"

اسطنبول/موسكو - (د ب أ):

أشاد الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم الأربعاء بنتائج مؤتمر الحوار الوطني الذي استضافته مدينة سوتشي الروسية أمس.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن أردوغان وبوتين اعتبرا نتيجة مؤتمر الحوار "مكسباً كبيراً رغم العقبات التي شهدها".

من جانبها، نقلت وكالة "تاس" الروسية عن بيان للرئاسة الروسية أن الجانبين رحبا بنتائج المؤتمر، وشددا على "أهمية تنفيذ ما جرى التوصل إليه من اتفاقات تهدف إلى تحقيق تقدم فعال في التسوية السياسية السورية القائمة على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 ".

كان المبعوث الأممي لسورية ستافان دي ميستورا قال إن المشاركين في المؤتمر اتفقوا على المضي قدما وصياغة إصلاحات دستورية، وأن المشاركين في سوتشي قاموا بإدراج مرشحين من مختلف الفصائل السورية الذين يرغبون في مشاركتها بلجنة الصياغة الدستورية. وتم إعداد قائمة تضم حوالى 150 شخصا كمرشحين محتملين للجنة صياغة الدستور.