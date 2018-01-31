نتنياهو يشكر جابريل على الإسهام الألماني في أمن إسرائيل

تل أبيب - (د ب أ):

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإسهام الألماني في أمن إسرائيل.

وقال نتنياهو عقب لقاء منفرد مع وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل في القدس استغرق 40 دقيقة: "أود أن أشكركم على الاهتمام الألماني بأمن إسرائيل".

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا سلمت إسرائيل خلال الأعوام الماضية بضائع تسليح من بينها غواصات. ووقع الطرفان اتفاقا لتصدير ثلاث غواصات جديدة الخريف الماضي.

ودارت المحادثات بين نتنياهو وجابريل حول الأزمات في سورية واليمن والصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وأكد جابريل خلال المحادثات مطلب حل الدولتين الذي يحظى بتأييد دولي ويقضي بتأسيس دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل، داعيا إلى إجراء مفاوضات جديدة بشأنه.

وقال جابريل بعد لقائه نتنياهو إنه "شاكر جدا لسماع بالطبع أن حكومة إسرائيل ترغب في أن تكون هناك دولتان، ولكن من خلال تأمين حدود إسرائيل".

وسارع نتنياهو إلى تصويب ما قاله جابريل بشأن مصطلح "الدولتين" الذي يرفضه أغلب نواب حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو.

وقال نتنياهو :"سواء أكان يتم أو لا يتم إطلاق تسمية دولة عندما يكون لدينا سيطرة عسكرية هو أمر آخر، ولكني أفضل عدم مناقشة المسميات، وإنما الجوهر".

وفي إشارة إلى الاتفاق النووي مع إيران، قال جابريل إن مواقف الجانبين مختلفة بشأن الاتفاق نفسه "ولكن وجهات نظر الجانبين لا تختلف بشأن سلوك إيران"، منتقدا الدور الإيراني في نزاعات إقليمية مثل حرب اليمن أو في لبنان.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل، شأنها في ذلك شأن الولايات المتحدة، ترفض الاتفاق الذي توصلت إليه القوى الكبرى مع إيران عام 2015 بشأنه برنامج الجمهورية الإسلامية النووي.

ومن المقرر أن يلتقي جابريل في وقت لاحق اليوم بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، ويلقي خطابا أمام مؤتمر أمني في تل أبيب، قبل أن يعود إلى ألمانيا في وقت لاحق اليوم.

تأتي زيارة جابريل إلى إسرائيل اليوم بعد تسعة أشهر من إلغاء نتنياهو اجتماعا معه بسبب لقائه مع جماعة معارضة لاحتلال الأراضي الفلسطينية.

وأصر جابريل خلال زيارته لإسرائيل في أبريل الماضي على لقاء منظمات غير حكومية، من بينها منظمة تجمع شهادات الجنود الإسرائيليين حول أنشطتهم في الأراضي المحتلة، وأحيانا أعمال إجرامية مزعومة.

ورد نتنياهو وقتها بإلغاء لقائه مع الوزير الألماني ، قائلا إنه لن يستضيف أي شخص يلتقي مجموعة "تشوه" الجنود الإسرائيليين.

جدير بالذكر أن جابريل لديه تاريخ من التصريحات الحساسة بشأن إسرائيل، بعد أن أشار إليها من قبل بأنها "نظام فصل عنصري".

وظلت العلاقات الألمانية الإسرائيلية مجمدة بعد هذه التصريحات ، خاصة في ضوء قرار برلين تأجيل المشاورات الثنائية بسبب قانون أقره الكنيست يقنن المستوطنات بأثر رجعي.