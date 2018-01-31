الصين: أمريكا غارقة في "تفكيرها الذي يعود للحرب الباردة"

بكين - (د ب أ):

بعد أن وصف الرئيس الامريكي، دونالد ترامب الصين بأنها "غريم "، في خطابه السنوي بشأن حالة الاتحاد، ردت بكين اليوم الاربعاء بأن الولايات المتحدة تواصل المفهوم الذي عفا عليه الزمن من التفكير الذي يعود للحرب الباردة".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا شونينج، عندما سألها الصحفيون للتعليق على خطاب ترامب إن الصين والولايات المتحدة بينهما مصالح مشتركة وخلافات .

وأضافت "غير أن المصالح المشتركة للبلدين تفوق بكثير خلافاتهما" مشيرة إلى أن التعاون "هو الخيار الصحيح الوحيد" للعلاقات الامريكية الصينية.

وتابعت "نأمل في أن تتخلى الولايات المتحدة عن مفهومها الذي عفا عنه الزمن لتفكيرها الذي يعود للحرب الباردة ولعبة محصلتها صفر" مضيفة أن البلدين يتعين أن يحترما بعضهما البعض ويطورا علاقاتهما.

ويتماشى وصف ترامب للصين وروسيا بأنهما "غريمان "، خلال خطابه، مع استراتيجية الامن القومي الامريكية، التي كشف النقاب عنها، والتي جسدت نهجا أكثر تشددا تجاه الصين عن الادارة السابقة.

وقال خلال خطابه "في كل مكان من العالم، نواجه أنظمة مارقة وجماعات إرهابية وغرماء مثل الصين وروسيا، التي تمثل تحديا لمصالحنا واقتصادنا وقيمنا".

وأضاف ترامب "تشهد العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم توترات متصاعدة، حيث تستعد واشنطن لكشف النقاب عن نتائج تحقيق بشأن ما يزعم عن سرقة الملكية الفكرية من جانب الصين ، التي يمكن أن تؤدي إلى "غرامة" ضخمة.