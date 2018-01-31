توقف الخدمات في 7مراكز صحية في قطاع غزة بسبب نفاد الوقود

غزة - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الأربعاء عن توقف الخدمات في سبعة مراكز صحية حكومية في القطاع بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة ، في بيان ، إن "الوضع الصحي في قطاع غزة دخل مرحلة غير مسبوقة جراء أزمة الوقود ، وتطالب لجنة إدارة الأزمة في وزارة الصحة الجهات المانحة بالتدخل الفوري لإنهائها".

وذكر القدرة أن "المولدات الكهربائية توقفت في سبعة مراكز صحية في قطاع غزة بسبب نفاد الوقود"، وذلك بعد يومين من إعلان عن توقف الخدمات الصحية في مستشفى بيت حانون في شمال القطاع لنفس السبب.

وقالت وزارة الصحة في غزة مرارا إنها تتعرض لأزمة وقود خانقة سيكون لها تداعيات خطيرة على مجمل الخدمات الصحية خاصة في ظل الأزمة الحادة لانقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة.

وبحسب الوزارة ، تحتاج مرافقها 450 ألف لتر من السولار شهريا وفقًا لانقطاع التيار الكهربائي (من 8 إلى 12 ساعة) يوميًا، وتصل احتياجاتها إلى 950 ألف لتر شهريا إذا زادت ساعات الانقطاع عن 20 ساعة يوميا.

في المقابل ، اعتبرت وزارة الصحة في رام الله أن أزمة الوقود "مفتعلة" ، وقالت إن سبب استمرار أزمات قطاع غزة ومن بينها المجال الصحي يعود لعدم تمكين الحكومة الفلسطينية في القطاع.