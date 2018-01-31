بوتين: تجربة سوريا تثبت أن جيش روسيا من أهم جيوش العالم

القاهرة - مصراوي:

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن استخدام الأسلحة الروسية في سوريا أظهر أن الجيش الروسي يعد واحدا من أكثر جيوش العالم تجهيزا، وليس لروسيا مثيل في عدد أنظمة التسلح.

قال بوتن في مؤتمر عملي عسكري حول نتائج العمليات الخاصة في سوريا إن "استخدام أسلحتنا في سوريا أوضح بشكل مقنع أن الجيش الروسي هو أحد الجيوش الرئيسية في العالم من حيث معداته".

وأكد بوتين أنه لا يوجد مثيل لروسيا في عدد أنظمة الأسلحة، وفقا لما ذكرت وكالات أنباء روسية.

يشار إلى أن بوتdن أعلن، خلال زيارة، هي الأولى لقاعدة حميميم في سوريا، في 11ديسمبر أنه "خلال أكثر من عامين قامت القوات المسلحة الروسية، مع الجيش السوري بدحر أقوى الجماعات الإرهابية الدولية".