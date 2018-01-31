أنفلوانزا الطيور بكوريا الجنوبية تربك الهيئات الصحية وهي علي أعتاب الأوليمبياد

كتب - حاتم صدقي:

تم إكتشاف انفلوانزا الطيور مؤخرا في بعض مزارع الدواجن بالقرب من مدينة سيئول بكوريا الجنوبية، قبل بضع أسابيع من موعد دورة الألعاب الأوليمبية المزمع عقدها في كوريا الجنوبية قريبا. أعلنت وزارة الزراعة والغذاء والشئون الريفية يوم السبت الماضي أنها قد إكتشفت سلالة ممرضة خطيرة من فيروس أنفلوانزا الطيور هي "إتش5 إن6" بالقرب من مزرعة دواجن بمدينة "هوازيونج" التي تقع علي مسافة 25 ميل من جيونجي جنوب سيئول - وفقا لديلي ميل.

كذلك تم حديثا إكتشاف سلالة أخري ممرضة من نفس الفيروس في مزرعة أخري للدواجن "بايونج تيك"، وهي مدينة تقع علي مسافة 44 ميل جنوب العاصمة الكورية الجنوبية سيئول. وعلي أثر ذلك قررت دولة الإمارات المتحدة منع إستيراد الدواجن من كوريا الجنوبية.

ولوقف إنتشار المرض، قررت الحكومة الكورية الجنوبية إعدام نحو 190 ألف دجاجة في مدينة هوازيونج، بالإضافة إلي نحو 144 ألف دجاجة في مدينة بيونج تيك. وفي نشرة صحفية حديثة، أعلنت حكومة مدينة جيونجي ذبح 430 ألف فرخة في مزرعة بيونج تيك كإجراء إحترازي. كما دمرت الحكومة أيضا نحو 467 ألف بيضة وتخطط للقضاء علي نحو نصف مليون بيضة بمزرعة هوازيونج. وبجانب ذلك، أعلن المسئولون في جيونجي أن مزارع الدواجن في أنحاء المدينة سوف توضع تحت المراقبة الدقيقة إعتبارا من نهاية هذا الأسبوع. وتم انشاء نقاط حماية عند مدخل كل مزرعة تضم أكثر من 50 ألف طير.

وبالطبع، سوف يتم إخضاع كل هذه الطيور للتفتيش الدقيق والتطهير. وبالنسبة لمزارع الدواجن بالمناطق القريبة في كل من تشيونان بوريونج في جنوب تشانج تشيونج ويومسييونج الواقعة شمال تشانج تشيونج، فسوف يتم وضعها أيضا – كما ذكرت صحيفتى "كوريا جونج"، و"كوريا دايلي" تحت المراقبة اللصيقة، كما تم وضع كل من يعملون بمزارع الدواجن في هوازيونج وبايونج تيك في الحجر الصحي لمدة أسبوع.

وتم فرض الحظر علي عمليات توزيع الدواجن في المدن المختلفة داخل كوريا الجنوبية. وأكد متحدث رسمي بإسم وزارة الزراعة أن فيروس الأنفلوانزا المكتشف في مدينة هوازيونج هو سلالة خطيرة وسريع الانتشار والعدوي، ويمكن أن يتكاثر باستمرار قبل أن تظر الأعراض علي المرضي أو قبل أن يموتوا.

ومنذ شهر نوفمبر الماضي، ظهرت خمسة عشر موجة من موجات انتشار فيروس أنفلوانزا الطيور الممرض، وأسفرت هذه الموجات عن ذبح أكثر من 2 مليون طير.