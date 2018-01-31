مصرع 3 أشخاص في تحطم مروحية في كاليفورنيا

وكالات:

أعلنت سلطات ولاية كاليفورنيا مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين في تحطم مروحية صغيرة اصطدمت بمنزل قرب مطار محلي في مدينة "نيوبورت بيتش" جنوبي الولاية بعد ظهر الثلاثاء (بالتوقيت المحلي).​

وأفاد مسؤول في قسم الإطفاء في المدينة، وفق "راديو سوا" بأنه من غير المعروف ما إذا كان القتلى الثلاثة من ركاب المروحية.

وقال شاهد عيان إنه رأى الطيار مصابًا و ممددًا فوق العشب ورأى ثلاثة أشخاص آخرين بين حطام الطائرة.

هذا ولم تندلع النيران في المروحية ولم يتضح ما إذا كان أحد متواجدًا داخل المنزل، وفق ما أورد موقع "أسوشيتد برس".

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن المروحية أقلعت من مطار يبعد نحو ميل واحد فقط عن موقع الحادث.​