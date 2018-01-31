أهم التصريحات في 24 ساعة: دحر الإرهاب في سوريا أكد قوة الجيش الروسي

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن القوات الروسية استخدمت 215 نوعا من الأسلحة المحدثة والواعدة في العمليات العسكرية ضد الإرهاب في سوريا، كما أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، إن مجموعات السفن الحربية الروسية الموجودة في سوريا نفذت 171 مهمة قتالية.