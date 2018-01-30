وزراء الخارجية العرب يبحثون الخميس المقبل في القاهرة تداعيات قرار ترامب

القاهرة - (د ب أ):

يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا استثنائيا بالقاهرة بعد غد الخميس، وذلك لبحث تداعيات قرار الرئيس الأمريكي ترامب نقل السفارة الأمريكية للقدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل .

وقال مصدر دبلوماسي بالجامعة العربية اليوم الثلاثاء ، إن الاجتماع الطارئ سيسبقه اجتماع للجنة مبادرة السلام العربية برئاسة الأردن وذلك للنظر في التطورات الخاصة بالقدس

وتصم اللجنة الأردن (رئيسا) وعضوية مصر والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان والعراق وفلسطين وقطر ولبنان والمغرب واليمن إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وأشار المصدر إلي أن من بين الموضوعات المطروحة للبحث ، عقد قمة عربية استثنائية إلا أنه مستبعد عقدها لقرب موعدها من الدورة العادية علي مستوي القمة المقرر انعقادها بالرياض في ٢٧ و٢٨ مارس المقبل .

وأضاف المصدر إن الملف اليمني سيكون حاضرا على مائدة النقاش الوزاري في ضوء تطورات الأوضاع في عدن .