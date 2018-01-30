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حول العالم في 24 ساعة: بيان لدول مكافحة الإرهاب حول قطر

11:20 م الثلاثاء 30 يناير 2018
حول العالم في 24 ساعة: بيان لدول مكافحة الإرهاب حول قطر

وزراء خارجية الدول المقاطعة لقطر

إعداد – هشام عبد الخالق:

شهد العالم اليوم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها إعلان هيئة الطوارئ في العاصمة الروسية موسكو ارتفاع عدد ضحايا انهيار نفق تحت الأرض، وإصدار الدول المقاطعة الأربع بيانًا مشتركًا ردًا على تقرير البعثة الفنية للأمم المتحدة التي زارت الدوحة، فيما انتقدت حركة (طالبان) اليوم الثلاثاء، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمحادثات السلام مع الحركة.

مكافحة الإرهاب قطع العلاقات مع قطر انهيار نفق ترامب مفوضية الأمم المتحدة حركة طالبان

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