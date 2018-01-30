لافروف: مؤتمر سوتشي نجح كخطوة أولى نحو التسوية السورية

موسكو (أ ش أ)

رأى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن مؤتمر الحوار الوطني السوري في "سوتشي" نجح كالخطوة الأولى نحو التسوية.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن لافروف قوله -في مؤتمر صحفي عقده ليل الثلاثاء- إن "النقطة الأهم تكمن في تمسكنا الصارم بالمبدأ الأساسي لبيان 2254 لمجلس الأمن الدولي، والذي ينص على أن السوريين أنفسهم فقط هم من سيقررون مصير بلادهم"، مشيرا إلي أن ما سعي إليه هذا المؤتمر هو تهيئة ظروف ملائمة من أجل ذلك، مشيدا بهذه الخطوة الأولى وأهميتها بشكل عام.

وأوضح أن اتخاذ قرار في سوتشي بتشكيل لجنة دستورية ستضم مندوبين جرى اختيارهم في المؤتمر وستشمل أيضا ممثلين عن المجموعات التي غابت عن المؤتمر نظرا لأسباب مختلفة، لافتا إلي أن اللجنة الدستورية المشكلة ستعمل في إطار عملية جنيف.

وأشار إلي أن تشكيل اللجنة الدستورية سيحال إلى الأمم المتحدة بالتوافق مع قرار 2254"، منوها إلى أن تنظيم عمل هذه الهيئة الجديدة التي ستقوم بإعداد الدستور السوري سيجري في جنيف.

كان المشاركون في مؤتمر الحوار السوري في سوتشي قد اتفقوا على تأليف لجنة دستورية من الحكومة والمعارضة بغرض صياغة إصلاح دستوري، بحسب البيان الختامي.