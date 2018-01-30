ثاني فتاة إيرانية تخلع حجابها وسط طهران

القاهرة- مصراوي:

خلعت فتاة إيرانية حجابها وسط العاصمة طهران، في ثاني حادثة من نوعها خلال شهر، حسبما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الثلاثاء.

وذكرت تقارير إعلامية أن شابة تبلغ من العمر 22 عاما نزلت إلى شارع الثورة (خيابان انقلاب) وسط العاصمة طهران وهي تلوح بحجابها على عصا، للاحتجاج والمطالبة بالحرية في ارتداء الملابس.

وحظيت هذه الخطوة بإشادة من ناشطات إيرانيات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدات أن "الثورة ضد غطاء الرأس مستمرة".

كانت السلطات الإيرانية أعلنت، الأحد، الإفراج عن الفتاة ويدا موحد، التي أصبحت "رمزا للاحتجاجات ضد غطاء الرأس" في إيران.

وفي 28 ديسمبر الماضي، نزلت ويدا موحد إلى أحد شوارع طهران، من دون وضع أي غطاء على رأسها، احتجاجا على فرض السلطات أزياء معينة على النساء.

واعتقلت السلطات الإيرانية الفتاة، وزجتها في السجن لنحو شهر. ويمكن سجن النساء اللاتي يظهرن شعورهن علنا في إيران لمدة تصل إلى شهرين، مع غرامة قدرها 25 دولارا أمريكيا.