إقليم كتالونيا الإسباني يرجئ التصويت على زعيم جديد

القاهرة - مصراوي:

قال رئيس برلمان كتالونيا إن التصويت المقرر اليوم الثلاثاء لاختيار زعيم جديد للإقليم قد تأجل وأكد على أن كارليس بوتشيمون هو المرشح الوحيد الذي يعتد به لقيادة كتالونيا.

وقال روجيه تورين رئيس البرلمان في مؤتمر صحفي اليوم "جلسة اليوم تأجلت لكنها لن تلغى تحت أي ظرف... لن يتقدم مرشح آخر".

وأكد رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي مجددا اليوم أن بوتشيمون لا يمكنه الترشح نظرا لوجوده في بروكسل عقب صدور أمرباعتقاله بعدما أعلن بشكل غير قانوني استقلال الإقليم في نهاية أكتوبر الماضي.