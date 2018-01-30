مؤتمر سوتشي.. اشتباكات لفظية والأمن يتدخل

القاهرة - مصراوي:

تدخلت قوات الأمن الروسية في سوتشي، الثلاثاء، لفض ملاسنة بين ممثلين عن المعارضة السورية ومناصرين للحكومة، يشاركون في المؤتمر الذي تستضيفه روسيا وانطلقت فعاليته اليوم - بحسب شبكة سكاي نيوز.

وأفاد موفد "سكاي نيوز عربية" للمؤتمر بأن اشتباكا لفظيا اندلع بين الرئيس السابق لهيئة التنسيق الوطنية في المهجر هيثم مناع وممثلي تيار قمح (قيم مواطنة حقوق) من جهة، وممثلي الحكومة السورية من جهة.

ووقعت الملاسنة بين الطرفين على خلفية منع معارضين من داخل سوريا من المشاركة في مؤتمر سوتشي، الذي يقاطعه الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أحد أهم أذرع المعارضة السورية.

وانطلقت،الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الذي يشارك فيه 680 ممثلا عن الحكومة السورية، بينما يمثل معارضة الخارج أكثر من 500 شخص.

وقد وجهت روسيا دعوات لأكثر من 1600 شخصية للمشاركة بالمؤتمر.

كما تم توجيه دعوات لكل من الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وعدد من الدول، من بينها مصر والأردن والعراق ولبنان والسعودية وكازاخستان للحضور بصفة مراقب.