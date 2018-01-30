مصدر: الجيش السوري يستهدف رتلاً عسكرياً تركياً في ريف حلب

دمشق - ( د ب أ ):

أفاد مصدر ميداني يقاتل إلى جانب القوات الحكومية السورية بأن الجيش السوري استهدف رتلاً للجيش التركي في ريف حلب الجنوبي ليل الاثنين/ الثلاثاء .

وأكد المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) " استهدف الجيش السوري الرتل العسكري بسلاح المدفعية وراجمات الصواريخ دون معرفة أن كانت هناك خسائر وقعت في صفوف الرتل ، مشيرا إلى أن هذا الاستهداف ليس هو الاول الذي يتعرض له الجيش التركي في ريف حلب .

وحول تحليق الطيران السوري في المنطقة التي كان يتواجد بها الرتل العسكري قال المصدر " الطيران السوري يتواجد في مناطق ريف حلب بشكل اعتيادي ، ونفى دخول الطيران التركي الى تلك المنطقة " .

وكان رتل عسكري تركي دخل مساء امس الأثنين من بوابة باب الهوى نحو ريف حلب الجنوبي مروراً بمدن وقرى ريف حلب الغربي .

وأكد قائد عسكري في حركة احرار الشام " تعرض رتل عسكري تركي لقصف مدفعي من قبل القوات الحكومية ومسلحي حزب الله اللبناني في منطقة الكباري قرب بلدة الحاضر في ريف حلب الجنوبي دون وقوع اصابات في عناصر وآليات الجيش التركي".

وقال القائد العسكري الذي طلب عدم ذكر اسمه ، لـ ( د. ب. أ) إن الرتل التركي رغم تعرضه للقصف تابع تقدمة ووصل الى الفوج 46 في دارة عزة غرب حلب تمهيدا للانتشار في ريف حلب الجنوبي.

وقالت مصادر في المعارضة " عقب وصول الرتل لمنطقة الكماري بريف حلب الجنوبي استهدفت قوات الأسد الرتل بالمدفعية الثقيلة والأسلحة المتوسطة، كما ردت فصائل الثوار على مصادر الاستهداف بالمدفعية والأسلحة الثقيلة، في محاولة لوقف القصف وتسيير مسير الرتل العسكري التركي.

وأكدت مصادر المعارضة لـ ( د. ب. أ) إن "الطيران الحربي السوري حلق في سماء ريفي حلب الجنوبي والغربي ولم يُغِير بأي غارة خلال تحليقه في سماء المنطقة".